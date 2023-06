Allenatore interviene per dividere i genitori che litigano alla partita dei figli | colpito | perde un rene

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Cerca di sedare una rissa scoppiata tra alcunidei piccoli calciatori che stavano disputando una. Vienetanto violentemente a un fianco eun. È accaduto a un 44enne, in pieno pomeriggio, a Seregno, in provincia di Monza Brianza.unper sedare la rissa I dettagli della vicenda hanno dell’incredibile. L’uomo,di calcio, sta seguendo il match dei bimbi under 9 in corso sul campo dell’oratorio Sant’Ambrogio. Improvvisamente, probabilmente a causa di un intervento non fischiato, tra iche assistonoscoppia una discussione piuttosto accesa. A quel punto l’uomo accorre per tentare di sedare gli animi. LEGGI ANCHE Insultato su ...

Doveva essere un momento di festa e condivisione, invece una partita di calcio fra bambini si è trasformata in una rissa tra genitori . Il motivo ...E’ accaduto pomeriggio di domenica scorsa sul campo dell'oratorio Sant'Ambrogio a Seregno, in provincia di Monza Brianza. La violenza fra adulti sì è scatenata a causa di un fallo non fischiato Doveva ...