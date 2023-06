Alle isole Eolie non arrivano rifornimenti perché le navi che li portano sono state sequestrate

"Guardandosingole, tra quelle più avanzate nel percorso di sostenibilità ci sono leTremiti con un indice pari al 53% , seguite dalleEgadi (Favignana, Marettimo, Levanzo), le ......13%),malattie cerebrovascolari (17,96%), ai tumori maligni della mammella (16,88%) e malattie ... ma è più bassa fra i residenti del Centro (56%) e soprattutto del Sud e(25%). Ampia la ...... fino a oltre 34 - 35°C anche in Pianura Padana, ma sulleMaggiori e in particolare sulla ... Afastelle anche in Val Padana e nei grandi centri urbani, dove si soffrirà anche durante le ore ...

Isole sostenibili • Legambiente Legambiente

Promosse le isole di Capraia e Giglio mentre l’Elba ha ancora da fare per raggiungere la piena sostenibilità. Nonostante dei timidi passi avanti, sono ...Secondo i dati del “Isole Sostenibili - Le sfide della transizione ecologica nelle isole minori” curato dall'Osservatorio sulle isole minori di Isole (in)sostenibili. Indice medio al 40%. Tremiti, Eg ...