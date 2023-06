Allarme Elton John | in Usa i diritti Lgbtq+ vanno all' indietro

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Negli Stati Uniti istanno andando all'. A lanciare l', che, durante un'intervista a Radio Times, ha detto di essere preoccupato per le crescenti ondate di ...

Negli Stati Uniti i diritti Lgbtq+ stanno andando all'indietro. A lanciare l'allarme Elton John, che, durante un'intervista a Radio Times, ha detto di essere preoccupato per le crescenti ondate di rab ...Il musicista ha detto che i diritti dei gay stanno regredendo negli Stati Uniti, dove “leggi vergognose discriminano le persone LGBTQ+”. Dopo il tour di addio continuerà a suonare, ma senza fermarsi a ...