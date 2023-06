Alena Seredova a pochi giorni dalle nozze con Alessandro Nasi rivela | “Per mesi avevo evitato di mostrare il mio dolore | ma quando ho conosciuto lui…”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lo scorso 17 giugnosi sono sposati nella splendida cornice di Noto, in Sicilia. La coppia è convolata acon rito civile, al cospetto di un nutrito gruppo di parenti e amici, tra cui non potevano mancare i figli di lei Luis Thomas e David Lee, avuti da Gigi Buffon e la sua terzogenita, Vivienne Charlotte, di 3 anni, nata dalla relazione con. Intervistati dal settimanale Chi,hanno raccontato le emozioni del loro grande giorno e laha anche svelato cosa l’ha più colpita di lui: La cosa che mi ha colpito di più è che è un ragazzo semplice, non sapeva nulla di me, della mia vita ed è questo che mi ha fatto capire che il suo sentimento era sincero. Anche ...

