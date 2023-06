Alberto Moravia | le donne della sua vita di amori tormentati

Leggi su dilei

(Di mercoledì 21 giugno 2023)visse la suadi scrittore circondandosi di relazioni profonde constraordinarie. Anime affini, incontrate per caso e mai lasciate. Come il rapportò che crearono insieme lui e Elsa Morante. Incredibile come due personalità così diverse siano riuscite a incontrarsi e capirsi, rimanendo insieme nonostante le difficoltà e i litigi e soprattutto passando alla storia come una delle coppie indelebililetteratura italiana. Ma non solo. Lo scrittore, di cui un testo è stato anche scelto come traccia per la prima prova degli esami di Maturità 2023, intrattenne relazioni anche con Dacia Maraini e Carmen Llera, che furono, ognuna a modo suo, compagne didel talento romano., la storia tormentata con Elsa ...