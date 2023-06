Alba Parietti | lo scatto sexy in costume a Ibiza è boom di like

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 21 giugno 2023), famosa conduttrice, attrice, showgirl e opinionista italiana, ha recentemente fatto impazzire i fan pubblicando sul suo profilo Instagram unoinin cui si mostra in tutta la sua sensualità. La foto, infatti, ha scatenato un vero e proprio delirio sul web. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più.è nota al pubblico italiano per essere una delle personalità televisive più affascinanti e seducenti di sempre. Con la sua bellezza mozzafiato e il suo carisma inconfondibile, infatti, continua ad incantare tutti dimostrando che l’età è solo un numero e non un limite. Il suo seguito, poi, ad oggi non è più concentrato solo all’interno del mondo dello spettacolo, ma anche in quello dei social media contando su Instagram ben quasi 500 mila ...