Alba Parietti in prima serata Le drag queen conquistano Rai Due Alta tensione sui social per il trash in prima serata

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La lunga attesa per il ritorno diin Rai sta per terminare. Si alza, dal 29 giugno, il sipario sul programma serale “Non sono una signora” condotto da. La messa in onda giunge al termine di un estenuante braccio di ferro ai vertici di Viale Mazzini. Lediancora di andare in onda avevano agitato qualche timore ed una domanda: ilè ancora un fattore vincente in tv? Mandando ilin onda innon c’è il rischio di compromettere lo sforzo di un intrattenimento divertente e di qualità come quello proposto da Fiorello proprio su Rai Due? Tali ...