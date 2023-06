Al via il Tech Camp di Epicode | tre giorni di formazione gratuita per i futuri analisti

Leggi su fmag

(Di mercoledì 21 giugno 2023), la società edu-in forte crescita in Europa, ha lanciato la sesta edizione del, un mini bootgratuito aperto a tutti, che questa volta sarà completamente dedicato al mondo dei dati. L’appuntamento del– Data Edition per quest’edizione si svolgerà da lunedì 26 a mercoledì 28 giugno, con l’obiettivo di avvicinare i giovani talenti e gli appassionati di tecnologia alle professioni legate all’analisi dei dati. Le lezioni si terranno interamente online e avranno luogo nel tardo pomeriggio e sera, dalle 19:00 alle 20:30. Come funziona ildiDurante il primo giorno del bootdi, i partecipanti avranno l’opportunità di ...