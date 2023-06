Al via 2a edizione del Learning forum di Comunicazione Italiana

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Il, l’appuntamento didedicato all’apprendimento nelle aziende e nelle istituzioni, torna, nella sua seconda, domani, 22 giugno. L’evento – di cui Adnkronos è Main Media Partner – si terrà presso gli studi Tv di'Community House'. Oltre 20 speaker e 50 ospiti attesi nell’arco della giornata. Sarà inoltre possibile seguire la diretta su.tv. Al centro della full immersion di Phygital Talk e Phygital Speech le trasformazioni conosciute dal mondo della formazione aziendale a seguito della riorganizzazione del lavoro. Da tempo la formazione in aula ha cessato di essere la modalità principale di erogazione dei percorsi formativi, per far ...