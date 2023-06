Al Paris Air Show occhi puntati sui taxi volanti

AlShow, questi nuovi taxi volanti di lusso, che arriveranno sul mercato nei prossimi anni, hanno rubato la scena agli elicotteri. "Abbiamo appena terminato i nostri voli di prova qui a Le ...Tra le novità del gruppo italiano, è stata presentata alShow l'evoluzione della famiglia di radar multifunzione per la difesa aerea e antibalistica Kronos, in grado di rispondere alle ...New ways of working open up new opportunities to unleash sustainable innovation." ### FOR MORE INFORMATION Dassault Systèmes will be at theShow June 19 - 25, 2023 at chalet B159 and booth ...

Roma, 21 giu. (askanews) - I taxi volanti stanno diventando realtà. La start-up tedesca Volocopter sta ultimando i test del suo modello di punta, il Volocity: l'obiettivo è lanciare i primi voli ...Singapore Airlines precede Qatar Airways e Ana (All Nippon Airways) nella classifica degli Skytrax World Airlines Awards 2023. La top ten svelata in occasione del Paris Air Show vede dunque un cambio ...