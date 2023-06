Al #Giffoni53 la seconda stagione di ‘Vita da Carlo’

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCarlo Verdone, assieme a due protagonisti della serie Ludovica Martino e Sangiovanni, incontrerà i giffoner il 22 luglio con un evento speciale dedicato alladi Vita da Carlo, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis e disponibile da settembre su Paramount+. La serie, scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso, vanta nel suo cast i nomi più forti dello spettacolo italiano e non solo: nella serie il pubblico di Paramount+ vedrà Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Ludovica Martino, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, ...

Sarà presentato il 24 luglio, a #, in anteprima assoluta il film di animazione 'Le Stelle di dora - sfide del generale Carlo ... ormai Prefetto di Palermo, e la giovanemoglie Emanuela Setti Carraro ...