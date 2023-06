AGENZIA DELLE ENTRATE – Attenzione alla finta email “in esito all’istanza Civis

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Phishing: “richiesta di controllo sul registro tributario”da parte dell’con mittente dellache sembra reale, visto che laarriva da “”:.kg”@agenza.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : Indi cui al protocollo in oggetto, si rimette in allegato copia dell’operazione di correzione effettuata; cordiali saluti. Clausola di riservatezza: Le ...