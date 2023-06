Agenti linciati per il pestaggio del marocchino? Come è andata davvero

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il video di un 30ennebloccato e fermato dalle forze dell'ordine a Verona non solo è diventato virale in pochissimo tempo su TikTok, ma ha pure sollevato non poche polemiche contro Polizia e Carabinieri. Polemiche alimentate anche dalle indagini ancora in corso sulle presunte torture deglidella Questura di Verona ai danni delle persone che avevano in custodia. Tornando all'episodio ripreso e pubblicato sui social, il video in questione - della durata di circa un minuto - non mostrerebbe la vicenda completa ma solo qualche spezzone. Non sarebbero state immortalate, quindi, le prime fasi di quell'intervento. Pare, infatti, che prima del fermo, l'uomo abbia morso la mano a un poliziotto per poi sputargli in faccia e infine sfondare il finestrino dell'auto di servizio. L'episodio, che risale a lunedì 19 giugno, è avvenuto davanti alla ...

In poco tempo sul posto si è radunata una folla e i due ragazzi sono stati portati via dalla polizia per evitare che venissero. Quindi gliche li hanno presi in custodia hanno ...In poco tempo sul posto si è radunata una folla e i due ragazzi sono stati portati via dalla polizia per evitare che venissero. Quindi gliche li hanno presi in custodia hanno ...In poco tempo sul posto si è radunata una folla e i due ragazzi sono stati portati via dalla polizia per evitare che venissero. Quindi gliche li hanno presi in custodia hanno ...