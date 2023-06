AEW | Possibile faccia a faccia tra Danielson e Okada stanotte a Dynamite

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’appuntamento con Forbidden Door 2 è previsto per questa domenica in quel di Toronto, Canada. Tra i match in programma, quello attesissimo che vedrà contrapposti Bryane Kazuchika. Questa notte in quel di Chicago è in programma una nuova puntata diche traccerà definitivamente la strada verso l’evento congiunto tra AEW e NJPW. Bryansarà presente e forse anche il giapponese. Verso Forbidden Door 2 Come annunciato da Tony Khan via social, questa notte Bryansarà presente a Chicago e si presenterà sul ring per parlare del match contro Kazuchikae per parlarecon il giapponese. È, dunque, probabile che anche la star NJPW sarà presente a ...