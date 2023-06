AEW | Ecco gli indici di ascolto per la prima di “Collision”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sabato notte in quel di Chicago è andata in onda lapuntata di, il neo show della federazione di Jacksonville di Tony Khan. Le aspettative erano indubbiamente alte dato il ritorno di Punk e di altri wrestler che erano stati messi in ombra negli ultimi mesi. Sono nella giornata di oggi usciti glidiper quanto riguarda l’evento. I dati Lo show è stato visto da 816mila americani. Meglio della AEW sabato sera hanno fatto UFC Fight Night e College World Series. 430mila spettatori sono quelli che rientrano tra i 18 e i 49 anni.