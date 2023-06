Aerei | boe | Rov e navi con camere iperbariche | ecco come si sta cercando il sottomarino Titan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Per comprendere l’impresa che si sta tentando bisogna partire da un dato: l’area battuta è di oltre 25.900 chilometri quadrati di mare, più grande del Connecticut. E le ricerche stanno coinvolgendo il meglio delle tecnologie disponibili al mondo, sia in campo militare che civile. Non ècercare un ago in un pagliaio, ma poco ci manca. La Guardia costiera statunitense, il Pentagono, militari canadesi e diversi mezzi privati – alcuni specializzati nella posa di tubi e cavi a grandi profondità – stanno esplorando palmo a palmo, dal cielo e per mare, l’area attorno al punto in cui si sono perse le tracce del, ilcon 5 persone a bordo che si dirigeva negli abissi dell’oceano Atlantico verso il relitto del piroscafoic affondato oltre un secolo fa. Ma quali tecnologie sono a disposizione per ...