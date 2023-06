Acqua di San Giovanni | come si fa e a cosa serve il rito dei fiori

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’di Sanè un rituale di origini pagane che si celebra nella notte tra il 23 e il 24 giugno, per rendere omaggio al santo e propiziarne i favori su salute, amore e fortuna in vista dell’estate. Si fa coned erbe spontanee, raccolti nei campi dopo il tramonto, il 23 giugno, poi messi a bagno infresca. E infine lasciati riposare all’esterno per tutta la notte. Il 24 giugno al mattino si usa l’per pulire viso e corpo. Proprio in virtù delle sue origini pagane, quella di Sanè chiamata anche “La notte delle streghe”. Ma quali sono i passaggi di questo? In realtà la preparazione è molto semplice.detto,un mix died erbe di campo, raccolti obbligatoriamente ...

Agenti del commissariatoFerdinando e personale della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli hanno effettuato ...dei fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo nello specchio d'di ...Lunedì intorno alle 13.00, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in localitàDonnino, in stradello Barca a ridosso del fiume Panaro nei pressi di una centrale idroelettrica, ...dall'Penso che per tutti noi, anche nel rispetto alla 'Sete' di Gesù, sia giunto il momento di rispettare di più 'Sorella', cheFrancesco di Assisi, in soli quattro aggettivi, ne ha riassunto ...

Acqua di San Giovanni, quando e come si fa: ecco tutta la ... LA NAZIONE

2' di lettura 21/06/2023 - Presentata il 20 giugno all’interno del Circolo Tennis Porto San Giorgio, la 40^ edizione dell’ormai celeberrimo Torneo Internazionale Under 12, una sorta di Campionato del ...di M.G.P. La piscina del centro sportivo ‘Il Colle’ di San Gemini ha un nuovo gestore per l’estate 2023 e la riapertura è ormai prossima; i lavori di restyling sono in corso e in questa prima fase rig ...