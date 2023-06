ACN | strategia nazionale di cybersicurezza

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Nella relazione annuale dell’Agenzia per la Cybersecurity(ACN) emerge un quadro dinamico e ricco di attività per l'anno 2022. L’Agenzia, che è stata istituita nella seconda metà del 2021, ha trattato mille incidenti informatici, finanziato 129 progetti nel campo della cybersecurity, realizzato 67 misure per assicurare l'affidabilità delle infrastrutture digitali, partecipato a 5 missioni internazionali, organizzato 19 incontri bilaterali e tenuto 27 riunioni del Nucleo di Cybersecurity. L’ACN, durante l’anno, ha lavorato intensamente, pur essendo in una fase di strutturazione interna. La necessità di proteggere il paese ha stimolato l’Agenzia a sviluppare ladi Cybersecurity 2022-2026 e il relativo Piano di Implementazione, contenente 82 misure volte a rafforzare la capacità cyber in ...