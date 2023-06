A Wimbledon wild card a Venus Williams e Svitolina

Gli organizzatori del torneo dihanno annunciato oggi le prime tredicicard (sei uomini e sette donne), mentre ne arriveranno altre tre nei prossimi giorni in vista del torneo che si svolgerà a partire dal prossimo 3 ...CARD2023 Tabellone Maschile: Liam Broady Jan Choinski Arthur Fery David Goffin George Loffhagen Ryan Peniston Da annunciare Da annunciare Tabellone Femminile: Katie Boulter Jodie ...Sono 13 lecard concesse per il torneo di, che inizierà lunedì 3 luglio. Sono state date a 6 uomini e sette donne, nei prossimi giorni ne verranno decise altre tre. Tra le altre, c'è la veterana ...

Wimbledon: wild card per Venus Williams e Svitolina Agenzia ANSA

Venus Williams will compete in the singles draw at Wimbledon for a 24th time after receiving a wild-card entry on Wednesday. She played at Wimbledon for the first time in 1997, losing in the first ...The wild card entry is given to those players, who are not high enough in the rankings, but are allowed to play in the championship at the discretion of the organizers. The seven- ...