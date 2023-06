(Di mercoledì 21 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il GruppopresentaHub, il luogo in cui la dimensione di vero e proprio brand retail della nuovaprenderà forma e nel quale i clienti – privati e business – troveranno una risposta ai propri bisogni specifici di, grazie a un’ampia scelta di soluzioni, presentate in modo sempre più innovativo, immersivo e coinvolgente. Con una customer experience disegnata e progettata con Pininfarina – icona del design italiano nel mondo, oltre ad aver contribuito a scrivere la storia dell’industria automobilistica globale – ilHub sarà inaugurato in autunno in Via Gallarate 199 a, un luogo particolarmente significativo per l’automotive milanese.Hub esprimerà a tutti gli effetti la nuova esperienza ...

... oltre ad aver contribuito a scrivere la storia dell'industria automobilistica globale - il Koelliker Hub sarà inaugurato in autunno in Via Gallarate 199 a, un luogo particolarmente ...È questo l'obiettivo dell'iniziativa 'Fuori dall'ombra', organizzata anel mese di giugno da ... L'idea del progettodalla constatazione dell'aumento della povertà in Italia in questi ...Con la direzione scientifica di Robertae il grande lavoro di tutto lo staff dell' Ente ... con numerosi e qualificati ospiti partecipanti, come importante è il filo conduttore chedal ...

A Milano nasce Koelliker Hub per la mobilità sostenibile Tiscali

ROMA (ITALPRESS) - Il Gruppo Koelliker presenta Koelliker Hub, il luogo in cui la dimensione di vero e proprio brand retail della nuova mobilità prenderà ...Guido Rocca torna ad esporre presso la prestigiosa Area35 Art Gallery di Milano (in via Vigevano 35), che lo scorso anno aveva ospitato la sua suggestiva viewing room. Il 22 giugno, alle ore 18.30, lo ...