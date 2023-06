A 90 anni si presenta a scuola per sostenere l’esame di maturità | «Senza sacrifici non si ottiene nulla»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si chiama Imelda Starnini e sta sostenendodia Città di Castello. È una dei tanti, ma quello che la distingue è l’anno di nascita: il 1933. A 90compiuti la donna si èta perla prova d’italiano all’istituto paritario San Francesco di Sales. Perché vuole infatti coronare il sogno di una vita e diventare una maestra, almeno sulla carta. La studentessa novantenne sta quindi sostenendo lacome altri circa 400 tifernati. «o non sinella vita ed a questa età ho deciso di rimettermi in gioco ed affrontare questo esame, un obiettivo che ho rincorso da sempre ma che per varie ragioni, familiari e di lavoro mi è sfuggito», ha spiegato all’ufficio ...

Sono solo alcuni dei numeri con cui la Guardia di Finanza siall'appuntamento del 21 ... Dopo quasi duecentocinquant', quello che non è cambiato per le Fiamme Gialle è l'impegno "a tutto ...Non mancano i suoi incarichi politici : per dieciè stato assessore all'Istruzione in Emilia ... Anche se non proviene da questo mondo, quindi,tutte le caratteristiche per guidarlo in ...... i 100di Disney . Da sempre entrambi protagonisti dell'immaginario comune grazie ad un'... Disney Mickey Mouse Edition by Vespa sicon casco coordinato negli stessi colori. Leggi ora: le ...

A 90 anni si presenta a scuola per sostenere l'esame di maturità ... Open

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha presentato ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni, che ha sancito per lui due anni di squalifica per la… Legg ...Disney Mickey Mouse Edition by Vespa: per i 100 anni di Disney, Vespa rende omaggio a questo anniversario con uno scooter limited edition.