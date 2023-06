5 segnali che il tuo partner non ha superato il suo ex Tipo | ogni quanto te ne parla?

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Quando conosciamo qualcuno non andiamo MAI incontro a una pagina bianca. Si piomba nel bel mezzo del romanzo, talvolta di un capitolo, tra un paragrafo che si spera concluso e uno di cui vogliamo essere i protagonisti. L'ultimo ex della persona che stiamo frequentando può essere fresco di “licenziamento” o risalire all'alba dei tempi, ma come spesso si dice, ognuno elabora il lutto coi propri ritmi, e il calendario non è mai un buon criterio per capire il livello di nostalgia-canaglia che abita (e tormenta) chi abbiamo di fronte. Di per sé, fantasticare su un ex non è necessariamente un problema. Neppure continuare a interessarsi alla sua vita. Siamo onesti: chi non è tornato a distanza di mesi o anni a spiare stories e foto di lui o lei con il nuovo compagno/a; chi non ha rosicato di fronte alle foto del matrimonio o del primo figlio. Cosa sarebbe stato se…? Forse oggi, più maturi, ...