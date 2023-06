13enne muore dopo sfida di TikTok – ora genitori avvertiti del trend mortale che si sta diffondendo

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il tredicenne Jacob Stevens amava giocare a football americano ed era descritto come una persona amabile. Maaver portato a termine una “challenge”che negli ultimi anni si è diffusa sui social, il ragazzo è morto. Ora suo padre vuole mettere in guardia gli altrisulla tendenza che ha raggiunto suo figlio tramite, riporta ABC6. È stato all’inizio di aprile che il tredicenne Jacob ha completato quella che si dice sia chiamata la “challenge Benadryl”, qualcosa che ha scoperto tramite i social media. Lastessa consiste nel fatto che l’utente deve assumere così tante compresse per l’allergia da ottenere l’allucinazione. LEGGI DI PIÙ: Dodicennementre tenta unadi– “Io e la mia famiglia ...

L'ombra della social challenge potrebbe allungarsi anche sulla drammatica vicenda che ha sconvolto a Montoro, piccolo paese nella provincia di Avellino. Qui si è tolto la vita un ragazzino di 13 anni, ...Fisciano a lutto, per l'improvvisa morte di un. 'Ci stringiamo forte alla famiglia Del Regno per la perdita dell'adorato figlio e a tutta la comunità scolastica dell'I. C. R. Nicodemi di Fisciano ', ha scritto il sindaco Vincenzo Sessa sul ...A perdere la vita una donna di 39 anni e i suoi figli, un 11enne e una. Madre e figlio sono morti sul colpo " l'impatto non ha lasciato scampo a due dei passeggeri rimasti incastrati nelle ...

Muore un 13enne: il cordoglio del sindaco di Fisciano SalernoToday

Stava per compiere 14 anni, non presentava alcun problema evidente e non aveva difficoltà scolastiche. Le indagini per capire cosa lo ha spinto a toglieri la vita ...Stampa“Ci stringiamo forte alla famiglia Del Regno per la perdita dell’adorato figlio e a tutta la comunità scolastica dell’I.C. “R.Nicodemi” di Fisciano”. Lo scrive il sindaco di Fisciano Vincenzo Se ...