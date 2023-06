1 donna su 5 dopo la fecondazione in vitro resta di nuovo incinta naturalmente | lo studio

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Secondo unorealizzato dai ricercatori dell’Università di Londra,relainè molto più probabile di quello che pensano la maggior parte delle persone. Gli esperti, come riportato al The Guardian, hanno analizzato oltre 5mila casi in cui il 20% delle donne che aveva concepito il primo figlio grazie alle tecniche di procreazione assistita, nel giro di tre anni, è riuscita a intraprende una gravidanza in maniera naturale. “Dalle nostre ricerche è emerso che intraprendere una gravidanza naturalelainè lontano dall’essere improbabile”, ha spiegato Annette Thwaites, a capo dell’Istituto UCL’s EGA per la Salute delle Donne: I risultati delle nostre analisi sono in contrasto ...

Eric invece continuerà a frequentare, con cui sembrerà aver ritrovato la felicità. Sheila ... La Forrester tenterà di riacquistare la sua memoria oraora e comincerà a ricordare tutto quando ...Non ce l'ha fatta la 47enne che ieri era stata ricoverata in gravissime condizioni al civile... Secondo le prime ricostruzioni unaaltoatesina del 1976 avrebbe perso il controllo del ...il successo di Alice in Borderland (la serie giapponese più popolare sulla piattaforma), ... Anzu è convinta che lamalata sia stata accusata ingiustamente, così va a lavorare in incognito ...

Donna si ustiona dopo essersi seduta su una sedia in banchina della Metro A di Roma Il Fatto Quotidiano

Due anni fa al Rione Terra di Pozzuoli fu inaugurata la prima esperienza in Europa con la gestione di un patrimonio...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti ri ...Furto in gioielleria a Brindisi: arrestati due salernitani. La coppia era riuscita a sottrarre numerosi gioielli in oro per 80mila euro ...