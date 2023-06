Zingonia rinasce grazie ai bonus edilizi | riqualificati i condomini “Nido” a Verdellino e “Gabetti” ad Osio Sotto

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 giugno 2023) Concreta, come la riqualificazione dei” ae “” ad, come il nome dell’azienda specializzata nella rigenerazione urbana e territoriale che sta trasformando un intero quartiere, rendendolo un esempio di recupero virtuoso.algovernativo per le ristrutturazionie è possibile rigenerare a costo zero interi quartieri. La scommessa parte da, nel territorio di, dove la startup Concreta srl,a un partenariato con importanti realtà del territorio – Ceta Spa, Di.Mo. Re. srl e MirSolution srl in testa, con TenarisDalmine SpA e Robur SpA, oltre ai Comuni die ...