(Di martedì 20 giugno 2023) IL MAXICANTIERE. I lavori in corso interessano seicento residenti tra Osio Se Verdellino. Il sopralluogo con sindaci e parlamentari. L’appello: «Prorogare il 110 per le aree degradate».

in forze di uomini e mezzi del carabinieri, questa mattina 5 giugno, a. Nessuna operazione antidegrado, però, solo la voglia di celebrare insieme il 209esimo anniversario dell'Arma ...Achour fa tremare il pubblico dicon una punizione che sfiora il palo ad inizio recupero e ... Grandu 6 Si vede poco non riesce ad incidere se non con qualchepericoloso. 15' st ...... che riescono a pareggiare con Bolis che fa esploderee tiene vive le speranze atalantine. ... ma dopo una punizione di Damiano respinta in angolo da un prodigiosodell'estremo ...

Zingonia, intervento da 27 milioni per riqualificare otto condomini L'Eco di Bergamo

IL MAXICANTIERE. I lavori in corso interessano seicento residenti tra Osio Sotto e Verdellino. Il sopralluogo con sindaci e parlamentari. L’appello: «Prorogare il 110 per le aree degradate». Il rischi ...L’intervento, finanziato per 1,3 ... gli oltre cento bambini che usufruiscono dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia di Zingonia. La gara per aggiudicare i lavori non è ancora stata indetta, ma ...