Zilliacus | «Senza tifosi non c’è club! Proprietà vanno e vengono»

Leggi su inter-news

(Di martedì 20 giugno 2023) Thomas, attraverso il suo profilo Twitter, è tornato a parlare della possibilità di acquisire un club di Serie A. L’imprenditore finlandese parla delle strategie attuate in caso di acquisizione di un club COMUNICAZIONE – Queste le considerazioni di: «Considero cruciale la comunicazione con inon c’è club. Restano mentre i proprietari. Se XXI Century Football Capital diventa proprietario di un club, il fan engagement sarà centrale per la nostra attività». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati