Zaniolo | si inserisce la Fiorentina | la situazione

(Di martedì 20 giugno 2023) Suè piombata anche la; l’interesse del club viola può cambiare laintorno all’attaccante ex Roma. Dopo la scorsa sessione estiva di mercato, anche quella di quest’anno rischia di vedere tra i principali protagonisti; l’esterno azzurro, di proprietà del Galatasaray, potrebbe nuovamente cambiare maglia e fare ritorno in Serie A dopo la fine dell’esperienza con la Roma. Gli ultimi mesi nella capitale non sono stati semplici tra prestazioni deludenti, il mancato rinnovo e i problemi finali con la tifoseria giallorossa che non ha gradito alcuni comportamenti.(Ansafoto)Con la maglia del Galatasaray sembra essersi ritrovato e una testimonianza arriva dal fatto che Mancini lo ha convocato per la Nations League; titolare contro la Spagna, nella semifinale, ...

Mancini cerca di rivitalizzare i suoi cone Chiesa al posto di Gnonto e Raspadori, mentre ... Mancini richiama in panchina uno stremato Dimarco e al suo postoSpinazzola, con l'Olanda ...Il tecnico olandese KoemanBergwijn , Wijnaldum e Weghorst , costituendo una linea ... Giusto, quindi, tentare di allungare l'avversario con Chiesa per Raspadori (a sinistra) eper ...Chiesa show Ma il Mancio legge bene i cambi,e Chiesa per gli stanchi Gnonto e Raspadori e fa ripartire l'Italia. Soprattutto Chiesa, scatenato, parte a sinistra e non lo fermano ...

Incontro Juventus Galatasaray: occhio a Kean, Zaniolo e McKennie Tag24

Il club viola ha chiesto informazioni per il centrocampista offensivo classe 1999 di proprietà del Galatasaray. La società di Commisso al momento non sta affondando il colpo, ma ha contattato ..."Abbiamo giocato una buona partita, specie nel primo tempo, e poi vincere e' sempre importante". Sono le prime parole di Roberto Mancini, dopo la vittoria per 3-2 sull'Olanda nella finale per il terzo ...