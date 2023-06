Nicolòha parlato ai microfoni di TvPlay . Il calciatore del Galatasaray, in vacanza a Formentera, continua ad essere uno dei nomi più chicchierati sul mercato ...Fiorentina, anche i viola ci provano per l'attaccante del Galatasaray: ecco laarrivata dopo il sondaggio Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, anche la Fiorentina ha ...No, grazie è stata la. Perfino la curva si è esposta con un posta protezione di Barella, ... Barella (25 anni), Scamacca (24),(23) e Frattesi (23) (Getty) rispetto a due o tre ...

Zaniolo e la risposta sul mercato che alimenta i dubbi Corriere dello Sport

Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di TvPlay. Il calciatore del Galatasaray, in vacanza a Formentera, continua ad essere uno dei nomi più chicchierati sul mercato. Zaniolo: "Ritorno in Italia Non ...Il mai domo Nicolò Zaniolo vorrebbe già lasciare la Turchia per tornare nel calcio che conta: si parla di un clamoroso ritorno ...