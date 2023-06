Yamaha accelera sulla mobilità sostenibile | arrivano tre e-bike

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) –entra nel mondo dellaelettrica con prodotti di nuova generazione che offrono a tutti un nuovo senso di libertà. A trent’anni dal lancio della sua prima e-con il modello Pas, punta a diventare leader nel mercato dei veicoli elettrici a 2 ruote con una nuova linea di e-, con il lancio di tre modelli per i settoro Mountai, Gravel e Urban. La nuova lineaè stata sviluppata in modo olistico, con le unità motore della PW Series e il caratteristico DNA dinamico dell’azienda. Ideata per un’ampia varietà di ciclisti, dai possessori di motociclette e scooterche apprezzano i forti valori del brand fino ai clienti che cercano un buon rapporto prezzo-prestazioni abbinato a una tecnologia affidabile, con i modelli Moro ...