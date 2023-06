WWE | Annunciato il ritorno di Fastlane per ottobre

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 20 giugno 2023) Dopo averildi Payback, previsto per settembre del 2023, la WWE haanche ildi. Lo show, che solitamente si svolgeva sulla Road to WrestleMania, si terrà a Indianapolis il prossimo 7dalla Gainbridge Fieldhouse. L’annuncio L’annuncio del PPV è stato dato durante lo show di Pat McAfee, ex giocatore degli Indianapolis Colts. A, dunque, la WWE farà il suoper un PPV dopo svariati anni di assenza e i fan non vedono l’ora di rivedere in azione i wrestler della compagnia. Durante lo show, poi, anche Paul Heyman ha commentato entusiasta la notizia. Il Wise Man ha preso il posto del World Heavyweight Champion, Seth Rollins, che ha “venduto” il suo infortunio in vista del suo ...