WTA Birmingham 2023 | Ostapenko | Potapova e Cirstea passano al terzo

(Di martedì 20 giugno 2023) Il torneo WTA diè rimasto senza italiane dopo i ko di Jasmine Paolini e Camila Giorgi nella giornata di ieri ed il ritiro di Elisabetta Cocciaretto per un problema al ginocchio sinistro. In Inghilterra si sono giocate solo sei partite rispetto alle dieci previste in giornata. Un po’ di patema d’animo per la seconda testa di serie del seeding, Jelena, che ha abbassato la guardia nella seconda frazione andando alcon Linda Noskova. Ma quando ha alzato l’asticella, la lettone ha spazzato via la sua avversaria, passando al secondo turno contro Venus Williams. Se la cavano anche le altre due teste di serie oggi impegnate, la russa Anastasiae la rumena Sorana; per entrambe c’è bisogno delset, rispettivamente con l’ucraina Marta Kostyuk e ...