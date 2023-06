Whatsapp | utenti più protetti con ‘Silenza chiamate da sconosciuti’ e ‘Controllo privacy’

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos) –aggiunge due nuovi aggiornamenti alla lista delle funzioni per proteggere la privacy degli: Silenzia leda numeri sconosciuti e Controllo della privacy, da ora disponibili per gli. Lo annuncia una nota. Silenzia leda numeri sconosciuti, si legge nel dettaglio, è una funzione progettata per garantire ancora più privacy e controllo sullein entrata. La funzione aiuta a filtrare automaticamentespam, truffe ein arrivo da persone sconosciute, garantendo una maggiore protezione. Questenon faranno squillare il telefono, ma saranno visibili nell’elenco delle, nel caso in cui si tratti di qualcuno di ...

... una interfaccia unica per la configurazione di tutte le opzioni per proteggere i propri dati personali da altritroppo curiosi . In più, però, nel nuovo Controllo privacy dic'è una ...ha introdotto nel corso degli anni sempre più opzioni per proteggere la privacy degli, dalla crittografia end - to - end fino ad arrivare ai messaggi effimeri. Alla serie di ...A pochi giorni dalla presentazione dei canali di, l'applicazione di messaggistica istantanea di Meta annuncia oggi una nuova serie di novità per proteggere la privacy deglie bloccare le chiamate spam o provenienti dai numeri ...

WhatsApp presenta delle novità che assicurano una migliore protezione della privacy. Sono due, e sono molto diverse: una, Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti, è un inedito con il preciso scopo ...