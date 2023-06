WhatsApp silenzia le chiamate da numeri sconosciuti e spam

A pochi giorni dalla presentazione dei canali di, l'applicazione di messaggistica istantanea di Meta annuncia oggi una nuova serie di ... i gestori hanno annunciato la funzionalità '...aggiunge due nuovi aggiornamenti alla lista delle funzioni legate alla privacy:le chiamate dai numeri sconosciuti e Controllo della privacy, da ora disponibili per gli utenti. ...... follow e unfollow, blocca,e così via. L'obiettivo comune non è tanto alleggerire il feed,... la crescita di, Telegram e TikTok. Se poi si chiede 'quali social avete usato per ...

WhatsApp: ora potete silenziare le chiamate da numeri sconosciuti Hardware Upgrade

WhatsApp continua a rilasciare novità destinate a proteggere la privacy dei suoi utenti e, in questo caso, anche a difenderli dalle sempre più frequenti truffe online.Sono prodotti molto venduti, compagni perfetti per chi possiede un iPhone. Oggi su Amazon sono in offerta ben 5 modelli di Apple Watch SE di seconda generazione, con quadrante da 40mm ma anche da 44mm ...