WhatsApp introduce nuove funzioni per una privacy avanzata

(Di martedì 20 giugno 2023) La prima opzione introdotta è denominata 'Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti' e ha lo scopo di fornire un controllo più accurato sulle chiamate in arrivo. Questa innovativa funzione è stata ...

Tante altre opzioni per privacy già introdotte Queste due novità sono solo le ultime di una lunga serie di funzioni già arrivate su, che hanno tutte lo scopo di proteggere la privacy dell'...Meta prosegue con i cambiamenti edue novitàche si concentrano in modo particolare sulla privacy con da un lato la possibilità di bloccare le chiamate da numeri sconosciuti e dall'altra allestendo un vero e proprio ...due importanti novità per i suoi utenti, con lo scopo di rafforzare ulteriormente la tutela della privacy.giù, Facebook e Instagram con problemi, cosa sta accadendo

WhatsApp introduce due nuove funzioni per la privacy IlSoftware.it

Whatsapp ha rilasciato due nuove funzioni per gli utenti: silenziare le chiamate da numeri sconosciuti e controllo della privacy ...L'aggiornamento WhatsApp di giugno 2023 porta due nuove funzioni per la privacy: si tratta di "silenzia le chiamate" e "controllo". Ecco di cosa si tratta.