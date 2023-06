(Di martedì 20 giugno 2023)aumenta il livello di protezione sulla piattaforma con una nuovache filtra automaticamente, truffe ein arrivo da numeri non presenti in rubrica. Rinnovata anche la sezione privacy....

Si tratta di un messaggio suchepiù o meno così:" Mamma, ho cambiato numero, memorizza questo". Oppure: "mi è caduto il cellulare e chiamo dal numero di un amico ". A questo punto, il ......per la seconda volta dopo la pandemia e dopo lo straordinario successo della scorsa estate -... Per saperne di più Condividi su: FacebookTwitter EmailBrillanti scambi sul. Quanti libri ha letto! Che profondità. Il Direttore. È il capo. ... Nessuno fa la fila per montagne russe piatte! Loanche Chiara Ferragni nelle storie instagram. ...

WhatsApp dice stop alle chiamate indesiderate: arriva la funzione anti-spam DDay.it

Parigi, 20 giu. (askanews) - "Per me è un'avventura molto interessante, dopo 18 anni in un ruolo Corporate Leonardo passo in un'azienda operativa, una joint venture, la più grande del settore missilis ...La giovane sarebbe salita in auto poco prima dell’impatto, non fa parte del gruppo The Borderline ed avrebbe collaborato con gli inquirenti. Domenica alle 19, intanto, tutta Roma è invitata a partecip ...