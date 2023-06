Volley | Nations League Al via week 2 a Rotterdam | Italia sfida Iran

(Di martedì 20 giugno 2023) Il ct De Giorgi: "Ogni partita ha una sua storia, bisogna prepararla bene"(OLANDA) - Il conto alla rovescia è ormai giunto alla conclusione: sarà l'la prima avversaria dell'di Ferdinando De Giorgi in Olanda per la2 diball, che vede al momento gli az

Fefè De Giorgi richiama quasi tutti i campioni del Mondo per la seconda tappa diLeague che l'Italia gioca a Rotterdam nella pool con Iran, Cina, Serbia e Polonia . Torna capitan Giannelli a guidare una squadra che vede il ritorno degli altri big come Michieletto, ...Sarà di nuovo un 'Italia con i big quella che affronterà la seconda tappa diLeague dimaschile . A Rotterdam, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronterà Iran (21 giugno), Cina (22 giugno), Serba (23 giugno) e Polonia (25 giugno). L'obiettivo è ottenere la ......della CEVCup (Pool D). Partita pressoché perfetta per Gradini/Frasca che si sono confermate di fatto una delle coppie di riferimento dell'intero palcoscenico nazionale di beach. I ...

Tra i dieci “nuovi”, Caneschi e Magalini sono all’esordio in Volleyball Nations League, mentre gli altri tornano in campo dopo il trionfo mondiale dello scorso anno. L’avversaria di domani sarà l’Iran ...Di seguito il calendario e i canali di riferimento di questa pool 2 per l'Italvolley maschile in Volley Nations League. Tutti i match sui canali Sky Sport e in streaming su Now. Le telecronache sono ...