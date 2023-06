Volley | Campionato da record per la Polisportiva San Giuliano | le ragazze vincono il girone D con 54 punti | e volano in seconda divisione

La Prosecco Doc Imocoha annunciato la conferma di due atlete di spicco, entrambe di ... 'Non c'è niente di meglio che giocare unin casa al Palaverde. I nostri tifosi sono fantastici ...E sarà certamente una stagione complicata perché questonon è semplice, lo conosco bene, ma credo che quella che è venuta fuori sia una formazione che potrà giocarsela fino in fondo. ...Seconda conferma in casa Conad Alsenese in vista del prossimodi B2 femminile. La società piacentina del presidente Stiliano Faroldi annuncia il prolungamento dell'accordo con la palleggiatrice Mercedes Pieroni , che si somma ad Allegra Toffanin nel ...

Beach volley, Campionato Italiano 2023. Martino/Caminati non finiscono di stupire! Lantignotti/Benazzi: buona la prima! Oggi le finali OA Sport

SIENA. Mattia Picuno opposto classe 1999, che può essere impiegato anche come schiacciatore, nel prossimo campionato militerà in prima squadra. Già lo ...Si tratta di Giada Graziani, Asia Caporali, Carola Sbano e Viola Marra. La Graziani, palleggiatrice, è arrivata a stagione già iniziata, senza aver quindi svolto la medesima preparazione delle altre, ...