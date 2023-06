Volete arrivare a Mosca? | Conte fa arrabbiare Gruber | scintille sulla guerra

(Di martedì 20 giugno 2023) Il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppeospite di Lillia Otto e mezzo critica l'appoggio incondizionato del governo di Giorgia Meloni all'Ucraina in. "Anche Joe Biden è più prudente nell'ingresso di Kiev nella Nato, che se avvenisse ci farebbe diventare cobelligeranti", argomenta l'ex premier nel corso della puntata di martedì 20 giugno di Otto e mezzo, su La7. Aldo Cazzullo, del Corriere della sera, pungolachiedendogli cosa accadrebbe se domani l'Occidente smettesse di dare armi a Kiev: "Vogliamo un governo fantoccio al posto di Zelensky e la vittoria di Putin?".ribatte che se non armiamo più l'Ucraina "si ricreerà una simmetria militare come all'inizio del conflitto, ma il problema è che non è fatto nulla per una via negoziale". Poi l'ex premier ...

