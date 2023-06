Violenze in carcere | assolti due agenti penitenziari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono statiper non aver commesso il fatto i due poliziotti dellaa, Angelo Di Costanzo e Vittorio Vinciguerra, che erano imputati nel processo svoltosi con rito abbreviato per i pestaggi dei detenuti avvenuti neldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. La decisione è stata presa del giudice per l’udienza preliminare Pasquale D’Angelo, che ha dato novanta giorni di tempo per le motivazioni. I due poliziotti sono stati gli unici a scegliere la strada dell’abbreviato, rito alternativo al dibattimento che comporta uno sconto di pena in caso di condanna ma, concludendosi direttamente nell’udienza preliminare, non permette l’acquisizione di nuove prove e si basa solo su quelle raccolte durante le indagini. La loro posizione era infatti marginale e non apparivano nei video interni ...