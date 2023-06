Violenta la figlia minorenne e spara al figlio 12enne | arrestato padre orco

(Di martedì 20 giugno 2023) Avrebbe dovuto prendersi cura di lei, proteggerla, seguirla in tutto il suo percorso. E non certorla. Un papà dovrebbe amare, incondizionatamente, la propria. E non ‘trasformarsi’ in un, nel suo peggior incubo. Come è successo, purtroppo, a una ragazzina, ancora, di Tivoli, che ha avuto la forza e il coraggio di confidarsi, di chiedere aiuto. Lei che da tempo doveva fare i conti con gli abusi e i continui maltrattamenti da parte di chi l’aveva messa al mondo. E che la ‘utilizzava’ quasi come se fosse un oggetto. Tra continue violenze e minacce: lei doveva stare zitta, non poteva ribellarsi e dire di no. Papàlaa Tivoli Un incubo durato anni, al quale gli Agenti della Polizia di Stato del pool specializzato ...

di anni 58 , domiciliato nel circondario: lui è gravemente indiziato di reiterati abusi sessuali nei confronti dellaminorenne , nonché di gravissimi maltrattamenti familiari perpetrati nei ...Fino all'intervento dei carabinieri chiamati per una lite in famiglia scoppiata proprio tra madre e. Lì uno dei militari avrebbe carpito che qualcosa non andava, invitando la giovane in ......aggravata dall'aver "commesso i fatti - si legge nell'imputazione - nei confronti dellache non aveva compiuto gli anni quattordici". Un padre descritto dai figli come una persona...

TIVOLI - Maltratta la moglie e violenta la figlia, imprenditore italiano ... Tiburno.tv

Avrebbe dovuto prendersi cura di lei, proteggerla, seguirla in tutto il suo percorso. E non certo violentarla. Un papà dovrebbe amare, incondizionatamente, la propria figlia. E non ‘trasformarsi’ in u ...Maltrattamenti ai danni della ex, trovati preservativi nascosti in un peluche e un fucile a piombini, con cui ha colpito la gamba del figlio, all’epoca 12enne Gli Agenti della Polizia di Stato del poo ...