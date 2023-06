Vince? Chi ha deciso tutto | bomba su Mazzoli | lo sfogo dopo il voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) La vittoria di Marcoall'Isola dei Famosi 2023 ha fatto felici tutti. Meno uno. Si tratta di Filippo Bisciglia, prossimo a condurre la nuova edizione di Temptation Island, ma, in questo caso, partner di Pamela Camassa, tra le concorrenti del reality adventure e papabile, prima della finale, come vincitrice. La sua eliminazione, a sorpresa, non è andata giù a Bisciglia, che ha seguito il programma con molta attenzione, anche sui social network. E non ha gradito alcuni video condivisi da Fabio Alisei sul profilo ufficiale de Lo Zoo di 105 per aiutare l'amico e collegaad arrivare alla vittoria finale. Del resto, Alisei è volato per lui in Honduras in occasione della semifinale per sostenerlo. Il timoniere del viaggio nei sentimenti di Temptation Island non è riuscito a trattenere il fastidio per questi endorsement, a suo modo di vedere ...