Viene cacciato dalla palestra perché “fissa in modo inquietante” una ragazza ma è cieco Lo sfogo del tiktoker | “Non so mai dove sto guardando”

(Di martedì 20 giugno 2023) Con l’account @blindtobes, Toby Addison racconta su TikTok gli episodi più particolari che gli capitano ogni giorno nella sua vita da. E, ospite di Podcast Happy Hour, ha rivelato di quando è statomentre si allenava. Il motivo? Come riportato da New York Post, unasosteneva che la stessendo “in”. Il 21enne di Chichester, in Inghilterra, ha spiegato: “Stavo badando ai fatti miei durante un allenamento quando ho sentito una donna dire: ‘Oh, ti piace la vista?’. “Ovviamente non so davverostola maggior parte del tempo”, ha spiegato. “Stavoproprio davanti a me e sfortunatamente c’era una donna che faceva alcuni ...

Viene cacciato dalla palestra perché "fissa in modo inquietante" una ragazza ma è cieco

