VIDEO – Salernitana | 104 anni di fede | gloria e tradizione

(Di martedì 20 giugno 2023) Festa in piazza Casalbore per il 104della. All’ingresso dello storico stadio Vestuti, i tifosi si sono riuniti sotto al palco che ha irradiato musica e cori fino a notte. La festa è stata ideata dalla sigla UMS ed ha raccolto il consenso di tutte le sigle di una curva Siberiano finalmente unita e compatta. Di più: sono giunti per onorare laed i suoi tifosi anche folte delegazioni di Bari, Reggina e Poliesti. Accolti da fratelli. Magistralmente animata da Speakeruccio, la manifestazione ha visto la presenza anche della Us1919 (Salvatore Avallone e Gianluca Lambiase) e di uno dei ‘capitani’ più amati dai tifosi: Luca Fusco. Serata fatta di appartenenza, di passato ma anche di futuro: a lanciare molti cori, i tifosi ragazzini (il più piccolo di appena 5). ...

... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... Al primo cittadino hanno consegnato una corposa documentazione fotografica, ma anche tantissimi, ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... Vi ricordiamo che per tutte le vostre segnalazioni potete scrivere e inviare materiale- ...Cresciuto nel settore giovanile della, dopo le esperienze in Primavera con i granata ha ... E in unapparso sui social della società azzurra, ecco il suo primo saluto: foto da: ...

VIDEO | Salernitana, pronta una grande accoglienza a Rivisondoli tuttosalernitana.com

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...StampaLa preparazione della Salernitana nel ritiro di Rivisondoli prenderà il via lunedì 10 luglio alle ore 17. Tutti gli allenamenti della prima settimana di lavoro in ritiro si svolgeranno a porte a ...