VIDEO IN – Mercato Inter | il punto della situazione dalla sede

Leggi su inter-news

(Di martedì 20 giugno 2023) Ildell’non si ferma in questi giorni, il nostro inviatonerazzurra Roberto Novella fa il reportgiornata in chiave estiva. RIEPILOGO DI– Poco movimento oggi nelladell’. Ma ilprosegue spedito in vistanuova stagione. Ancora nessun offerta ufficiale da parte dell’Arabia Saudita per Marcelo Brozovic.in bilico per Raoul Bellanova, che piace al Torino, ma l’mantiene i contatti con il Cagliari. Il San Gallo vuole in prestito il giovane terzino nerazzurro, Mattia Zanotti. Di seguito ilrealizzatodell’da parte del ...