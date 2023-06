Vicino di branda Quando giocai a calcio con Gianni Rivera | il ricordo di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023)stando alle ultime notizie intende rientrare nel. Ovviamente non come atleta visto che viaggia spedito verso gli ottanta anni, quanti ne ho io e lavoro ancora ma stando seduto alla scrivania dove si suda meno che in campo. L'ex grandissimo calciatore rossonero ha manifestato il desiderio di guidare una squadra di serie A o B, dipende dalle opportunità di mercato, e magari pure di allenarla dato che possiede le carte in regola per poterlo fare legalmente. L'eventuale ritorno dinello sport mi riempirebbe il cuore di gioia perché sono sempre stato suo ammiratore e, per un tratto di vita, anche suo amico.   Vi racconto una storia che parte dall'antichità. Era il 1964 e dovetti partire militare senza averne voglia. Fui destinato al Car degli atleti di Orvieto perché ero tesserato della ...