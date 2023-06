Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023)DEL 20 GIUGNO ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACHIUSA LA VIA NOMENTANA PER UN INCIDENTE TRA LA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE E LA ROTATORIA DI TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE ADIACENTI SONO ATTIVE LE DEVIAZIONI SUL POSTO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE ALTRO INCIDENTE SIAMO SULLA GUGLIETTA VALLEFRATTA TRA COLLEFIORE E VALLEFRATTA, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRO INCIDENTE SU VIA DEI MONTI LEPINI CAUSA CODE IN LOCALITà QUATTRO STRADE, NEI DUE SENSI DI MARCIA RIENTRIAMO ATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E ...