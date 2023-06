Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023)DEL 20 GIUGNO ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA NOOMENTANA ETIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL LITORALENO UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA DEI CASTELLINI A POMEZIA RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral