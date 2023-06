Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023)DEL 20 GIUGNO ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA BIS E BOCCEA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA 9IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA MO0NTEROTONDO SCALO DIREZIONE PASSO CORESE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA IN PROSSIMTIA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PAVONA TRA VIA DEI CERASETI E LA VIA DEL MARE DIREZIONE ...