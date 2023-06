Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023)DEL 20 GIUGNO ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA ED APURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA ETERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E COLOMBO SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA NOMENTANAA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE DIREZIONEMENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral